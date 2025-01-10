قرار جديد بشأن المتهمين بترويج المواد المخدرة والأسلحة في الأميرية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة البيضاء في منطقة الأميرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين والواقعة، إلى جانب إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها والتأكد من نوعيتها.

وبدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين أثناء تواجدهما بأحد شوارع دائرة قسم الأميرية، وعُثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة، شملت مخدر الاستروكس والحشيش بوزن إجمالي 600 جرام، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهما، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تستكمل الجهات المختصة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.