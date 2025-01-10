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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن المتهمين بترويج المواد المخدرة والأسلحة في الأميرية

أرشيفية
أرشيفية
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قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة البيضاء في منطقة الأميرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين والواقعة، إلى جانب إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها والتأكد من نوعيتها.

وبدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين أثناء تواجدهما بأحد شوارع دائرة قسم الأميرية، وعُثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة، شملت مخدر الاستروكس والحشيش بوزن إجمالي 600 جرام، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهما، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تستكمل الجهات المختصة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

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