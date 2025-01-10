كورس للعمل بالسينما.. حبس المتهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين

أمرت النيابة المختصة، بحبس المتهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الالتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للاستيلاء على أموالهم بالعجوزة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كاتت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.