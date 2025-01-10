«مبيعملش الواجب».. أب يسكب ماءً مغليًا على جسد نجله ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بسكب ماء مغليًا على جسد نجله الطفل ذات الـ7 سنوات والتسبب في إصابته بحروق متفرقة بالجسد؛ لعدم استيعاب المُصاب واجباته الدراسية ببولاق الدكرور، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.

كام قد نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله وإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (والد الطفل المذكور- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبرفقته نجله سن 7 "مصاب بحروق متفرقة بالجسم"، وبسؤاله أقر بقيامه بإلقاء ماء مغلى على نجله لعدم قدرته على إستيعاب واجباته الدراسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.