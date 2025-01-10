قرار من النيابة ضد المتهمين بتعذيب «كلب» وتصوير الواقعة بالمرج

قررت النيابة المختصة، حجز 3 أطفال المتهمين بالتعدي على كلب وتصوير مقطع فيديو لواقعة التعدي بمنطقة المرج، 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام بعض الأطفال بالتعدي على "كلب" بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام بعض الأطفال بالتعدي على "كلب" بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة ( 3 أطفال - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وذويهم.