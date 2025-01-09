كلاسيكو جديد.. ريال مدريد يضرب موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على نظيره ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجوهرة المشعة في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، لكن دفاع وحارس مرمى مايوركا أفسد محاولات الملكي الهجومية لهز الشباك.

مباراة ريال مدريد مايوركا

تسابق لاعبو الميرينجي في إهدار الفرص أمام مرمى مايوركا، وعلى رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، لكن اللمسة الأخيرة كانت النقطة الفاصلة في خروج الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمر ريال مدريد في الضغط على مرمى مايوركا، باحثًا عن الهدف الأول، حتى نجح الإنجليزي جود بيلينجهام في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 63، بعد هجمة منظمة من لاعبي الميرينجي انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها رودريجو جوس برأسية ارتدت من القائم الأيمن للمرمى، لتجد متابعة جيدة من بيلينجام بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وواصل الريال الاستحواذ على الكرة بعد هدف بيلينجهام، وسط محاولات هجومية طفيفة، حتى أحرز مارتين فاليجينت لاعب مايوركا هدف ريال مدريد الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+2، قبل أن يختتم رودريجو الثلاثية في الدقيقة 90+5 بعرضية من لوكاس فاسكيز.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، ريال مايوركا وصيف كأس ملك إسبانيا، برشلونة وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وأتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا.

بتلك النتيجة، تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مايوركا بنتيجة 3-0، ليضرب موعدًا أمام برشلونة، الذي تغلب على أتلتيك بلباو بثنائية دون رد، ليتجدد الموعد مع كلاسيكو جديد يوم الأحد المقبل.