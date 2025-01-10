مفاجآت غير متوقعة.. الأهلي يغير خريطة تعاقدات الشتاء

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تغير خريطة تعاقدات فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد الإصابات التي تعرض لها اللاعبين في الفترة الماضية، وبالأخص في مباراة سموحة، والتي شهدت إصابة أشرف داري وكذلك يحيى عطية الله، ومن المنتظر أن يغيب كلاهما ما يقرب من الشهر ونصف الشهر.

الإصابات التي تعرض لها لاعبي الأهلي وضعته في موقف محرج، وتسببت في سفر الفريق إلى كوت ديفوار وخوض مباراة استاد ابيدجان مساء غد السبت، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، بنواقص ملحوظة في معظم المراكز تقريبًا بسبب حجم الإصابات التي يعاني منها الفريق، واشتكى كولر من هذا الأمر في ظل عدم إبرام أي صفقات حتى الأن.

وتغيرت الخريطة، حيث جاري البحث عن ظهير أيسر في الدوري المصري، لضمه إلى صفوف الأهلي في يناير، أو قد يتم قيد التونسي علي معلول في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تعويضا لغياب يحيى عطية الله، وتحسبا لأي إصابات جديدة في النصف الثاني من الموسم.

وسيتم البحث عن عناصر مميزة في الدوري المحلي خلال تلك الفترة منها جناح محلي، ومنها مدافع جيد في ظل تراجع مستوى يوسف أيمن والاتفاق على عودته إلى قطر بعد نهاية الموسم الجاري، ويستمر البحث الطبيعي عن ثلاثة لاعبين أجانب في مراكز رأس الحربة والجناحين الأيمن والأيسر.