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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة: إجراءات صارمة لمكافحة الغش وتطبيق «البوكليت» الترم الثاني

سماح إبراهيم مدير
سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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أعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويشمل هذا القرار جميع المحافظات.

وفي تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أكدت سماح إبراهيم، أنه سيتم تطبيق القانون رقم 205 لمكافحة الغش على جميع المخالفين، مشيرة إلى حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الغشاشين.

كما شددت مدير المديرية على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان نهائيًا، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، حيث سيكون الهاتف محصورًا في يد رئيس اللجنة فقط لأغراض المتابعة.

وأوضحت سماح إبراهيم أن المديرية اتخذت جميع التدابير الأمنية والتنظيمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة، مع التأكيد على عدم وجود أي تسريب للامتحانات.

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بالقاهرة،  قرابة 200 ألف طالب منتظم، بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف طالب منازل.. وعدد اللجان الامتحانية يصل إلى 706 لجنة، تشمل المدارس الحكومية والخاصة.

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