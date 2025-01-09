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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بحي غرب الإسكندرية

حريق بمخزن أخشاب
حريق بمخزن أخشاب داخل دار إيواء
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نشب قبل قليل، حريق بمخزن أخشاب داخل دار إيواء خالية بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي غرب برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب، بلاغا بنشوب حريق في مخزن أخشاب بدار إيواء مكون من 3 طوابق في منطقة كوم الشقافة بكرموز.

توجهت رئيس الحي بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وقوة أمنية وسيارات الإسعاف، وسيطر رجال الإطفاء على الحريق بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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