تعليم القاهرة: الالتزام بمواصفات الامتحانات ولا مجال للغموض في الأسئلة

أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على ضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات الامتحانية عند إعداد أسئلة الامتحانات، مشيرة إلى توجيهات مستشاري المواد بوزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات لضمان ذلك.

وأضافت في تصريحات لـ”البوابة نيوز”، أنه تم التأكيد على ضرورة خلو الأسئلة من أي توجهات سياسية أو دينية.

وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية، كشفت أن كل مظروف امتحاني يحتوي على 20 ورقة امتحانية يتم فتحه داخل اللجان، مع التأكد من اختيار المراقبين والملاحظين وفق معايير دقيقة.

وأشارت إلى وجود باركود على أوراق الامتحانات لضمان سلامتها، كما تم تكليف المتابعين بالمرور على اللجان قبل بدء الامتحانات للتأكد من جاهزية الفصول ونظافتها.