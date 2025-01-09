وزير خارجية الصين: بكين وأبوجا قدمتا مثالًا للتضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الصين ونيجيريا قدمتا مثالًا للتضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي.

وأدلى وانج (عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني) بهذه التصريحات خلال اجتماع مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، في أبوجا، اليوم الخميس.

وقال وانج - بحسب شبكة "سي جي تي إن" الصينية - إن العلاقات بين الصين ونيجيريا تجاوزت النطاق الثنائي، داعيًا البلدين إلى العمل معًا في بناء مجتمع صيني إفريقي دائم الصمود، بمستقبل مشترك للعصر الجديد، مؤكدًا أن العلاقات بين الصين ونيجيريا حققت معلمًا جديدًا عندما رفع البلدان العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في سبتمبر الماضي.

وأضاف: "لقد احترمت الصين ونيجيريا بعضهما البعض دائمًا وعاملت كل منهما الأخرى على قدم المساواة"، مبينًا أن "البلدين يفهمان ويدعمان بعضهما البعض في القضايا الأساسية ذات الاهتمام، وحققا المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين على طريق التنمية"، منوهًا بأن العلاقة بين بكين وأبوجا تقف في طليعة العلاقات الصينية الإفريقية.