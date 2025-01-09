ads
الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: إخماد حريق فى 4 مصانع لفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بمنشأة ناصر

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق الذي نشب فى ٤ مصانع لفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر ، حيث تم السيطرة على الحريق وجاري أعمال التبريد .
وأضاف محافظ القاهرة أن الحريق امتد ل ٤ مصانع تدوير مخلفات فقط، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات، كما لم يتأثر دير الأنبا سمعان بالحادث لبعده عن مكان الحريق.
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية  لبيان مدى تأثر المصانع والعقارات المجاورة من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.
وتواجد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة  بموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لنشوبه للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة عليه .

كما انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث على الفور .

إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمنشأة ناصر منشأة ناصر منطقة الزرايب