محافظ القاهرة: إخماد حريق فى 4 مصانع لفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بمنشأة ناصر

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق الذي نشب فى ٤ مصانع لفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر ، حيث تم السيطرة على الحريق وجاري أعمال التبريد .

وأضاف محافظ القاهرة أن الحريق امتد ل ٤ مصانع تدوير مخلفات فقط، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات، كما لم يتأثر دير الأنبا سمعان بالحادث لبعده عن مكان الحريق.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المصانع والعقارات المجاورة من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وتواجد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لنشوبه للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة عليه .

كما انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث على الفور .