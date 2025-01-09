مستقبل وطن يلتقي الوفد والجيل ومصر أكتوبر للتحضير لملتقى الأحزاب السياسية

استضاف حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، قيادات أحزاب الوفد والجيل الديمقراطي ومصر أكتوبر، استكمالا لسلسلة اجتماعاته التحضيرية، للإعداد للنسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة.

شارك في الجلسة التحضيرية كل من، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام و النائب احمد دياب الامين العام المساعد للحزب و النائب خالد شلبى امين التنظيم المركزى و امناء مساعدين امانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن.، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والنائب ياسر الهضيبي السكرتير العام و المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد و النائب أيمن المحسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

استهدف الإجتماع، التشاور حول الخطوط العريضة، لموضوعات النسخة الثانية من الملتقى، والتي يأتي على رأسها ضرورة اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى.

تداول الحضور الرؤى و الآراء الخاصة بتطوير العمل الحزبي في المرحلة المقبلة، وتعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد كما تم التوافق خلال الاجتماع على استمرار عقد مثل هذا النوع من الاجتماعات و التى من شأنها إثراء الحياة السياسية المصرية.

كانت النسخة الأولى من "ملتقى الأحزاب السياسية"، انطلقت في يونيو عام 2023، تحت شعار (حصاد عام مضى ورؤية عام مُقبل) وتضمنت إستعراض أبرز جهود الأحزاب ووضع الرؤى المُستهدفة في محاور (الأجندة التشريعية - النشاط السياسي الحزبي - العمل المُجتمعي) .. والتأكيد على دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية والقيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.