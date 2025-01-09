مقتل 70 عنصرا بينهم قيادات بارزة.. "مكافحة الإرهاب العراقي" يعلن حصيلة عملياته خلال العام الماضي

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن حصيلة العمليات التي نفذها، خلال العام الماضي، مؤكدا أن إحدى أبرز العمليات التي نفذها هي عملية قتل ما يسمى "والي العراق" و8 من كبار مساعديه من قيادات تنظيم داعش الإرهابي خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، فإن حصاد الفعاليات المنفذة للجهاز خلال الفترة من 1 /1/ 2024 وحتى 31 /12/ 2024 ، وصل عدد الفعاليات المنفذة 344 عملية أمنية،ووصل عدد المُلقى القبض عليهم نحو 144 إرهابيا، وعدد قتلى العدو نحو 70 إرهابيا، وجرى تدمير 310 مأوى.

حصيلة عمليات جهاز مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي

يشار إلى أن الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، التقى في مكتبه، الاثنين الماضي، قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي ألادميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، وأكد المحمداوي أن قدرات القوات الأمنية العراقية في تطور مستمر من خلال التدريب والخبرة التي اكتسبها في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية خاصة أن قطعاتنا الأمنية والمنظومات الاستخبارية تلاحق ما تبقى من عصابات داعش التي تلقت ضربات موجعة بقتل قياداته ومعظم عناصره الخائبة.

وشدد المحمداوي على أهمية التعاون وفق مذكرات ثنائية بما يتلاءم مع الدستور والقوانين النافذة ووفق رؤية ومنهاج الحكومة العراقية والقيادات الأمنية العليا مع التأكيد على أهمية تمكين وتجهيز القوات العراقية واستخدام التكنولوجيا والمعدات الفنية الحديثة، مقدماً شكره وتقديره لحلف شمال الأطلسي في مجال تقديم المشورة والمساعدة بالتدريب وتبادل الخبرات.

من جانبه، أشاد قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي بالتطور الكبير في قدرات القوات الأمنية العراقية وقدرتها على مواجهة التحديات، ومشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة الثنائية بين البلدين، مقدما شكره وتقديره على حسن الاستقبال والترحيب.