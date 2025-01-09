مانشستر يونايتد يجدد عقد نجمه الشاب أماد ديالو حتى 2030

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميًا عن تجديد عقد نجمه الإيفواري الشاب أماد ديالو، ليضمن استمراره مع الفريق حتى عام 2030.

كان عقد ديالو السابق ينتهي مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2025، قبل تجديد التعاقد معه حتى صيف 2030، وذلك بحسب ما أورده الموقع الرسمي للنادي في بيانه.

أماد ديالو يستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2030

انضم ديالو البالغ من العمر 22 عامًا إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2021، ومنذ ذلك الحين خاض 50 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف.

ويقدم أماد ديالو مستويات مميزة هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما فاز بجائزة لاعب الشهر في النادي مرتين.

ويعود تاريخ توقيع ديالو على عقود انضمامه إلى مانشستر يونايتد إلى شهر أكتوبر من عام 2021، في صفقة قدرت قيمتها بـ32.7 مليون جنيه إسترليني.

يتألق أماد ديالو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، إذ أسهم في تسجيل 13 هدفًا خلال 28 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة.