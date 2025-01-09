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الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للإستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

بالجيزة جرائم الأموال وزارة الداخلية