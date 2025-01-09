ملوك ورؤساء وقادة عرب يهنئون جوزيف عون بفوزه رئيسًا للبنان

هنأ ملوك ورؤساء وقادة عدد من الدول العربية، اليوم الخميس، جوزيف عون؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوزيف عون؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس اللبناني المنتخب، ولشعب الجمهورية اللبنانية المزيد من التقدم والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، للرئيس جوزيف عون بهذه المناسبة. وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس اللبناني المنتخب، ولشعب الجمهورية اللبنانية المزيد من التقدم والرقي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى جوزيف عون؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون.

بدوره.. بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف عون. وأعرب الملك حمد بن عيسى- في البرقية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس عون بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق في مهامه الرئاسية لما فيه خير وتقدم لبنان وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.

وأكد عاهل البحرين، موقف المملكة الثابت تجاه لبنان، والذي يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والحرص على تطويرها وتنميتها لصالح شعبيهما.

من جانبه.. بعث سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف عون. أعرب فيها، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، للرئيس عون عن أطيب التهاني والتبريكات، راجيًا له كل التوفيق والسداد لقيادة الشعب اللبناني نحو تحقيق الاستقرار والأمان المنشودين، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عُمان بالجمهورية اللبنانية، والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يلبي مصالح البلدين.

في السياق.. هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جوزيف عون، مؤكدا دعم دولة قطر الدائم للبنان وشعبه.

وقال أمير قطر- في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)- "أبارك للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية، وللشعب اللبناني الشقيق، راجين أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار. قطر ستظل دائما داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق".

من جانبه.. هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس المنتخب جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وأعرب عباس- في برقية التهنئة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس عون بقيادة لبنان وتجاوز الصعاب التي مر بها نتيجة للعدوان الإسرائيلي والنهوض بلبنان وإعادة الإعمار، وبلسمة الجراح وصولا إلى النمو والازدهار، وتطلع دولة فلسطين لتعزيز علاقات الأخوة والشراكة مع لبنان دولة وحكومة وشعبا".

وبعث رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة إلى جوزيف عون، أكد فيها استعداده الكامل للعمل سويا على الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال تبون- في نص التهنئة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية- "الرئيس والأخ العزيز بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة، يسرني أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر عبارات التهنئة المقرونة بأصدق التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق في مهامكم".

وأشاد الرئيس الجزائري بعلاقات البلدين التاريخية القائمة على التعاون والتضامن، مؤكدا استعداده الكامل للعمل سويا على الارتقاء بها.

من جهته.. بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف عون. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني- في البرقية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- باسمه وأعضاء المجلس، والحكومة عن خالص تهانيه للرئيس جوزيف عون بانتخابه رئيسًا جديدًا للبنان، وتمنياته له بالتوفيق والسداد، وموفور الصحة والسعادة، وللشعب اللبناني الشقيق الاستقرار والسلام، والتنمية. وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين..معربًا عن ثقته بمستقبلها الواعد في مختلف المجالات.

بدوره.. قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التهاني للحكومة والشعب اللبناني بانتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية.

وقال السوداني- في تدوينة على منصة (إكس)، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- "⁩نهنئ لبنان الشقيق، شعبًا وحكومةً، باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخابِ البرلمان جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، متمنين له السداد والتوفيق في مهامّه الكبيرة".

وأضاف أن هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَّن نواب الشعب اللبناني من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية.

وتابع: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، وما زلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين إزاء أي عدوان أو تهديد يزعزع أمن هذا البلد الشقيق"، معربا عن تمسّك بلاده بأعمق الروابط الإنسانية والاجتماعية والدينية والثقافية التي تربطه بلبنان.

من جانبها.. أعربت وزارة الخارجية العراقية- في بيان- عن ترحيبها بانتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، فيما جددت التزام العراق بتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.

وقالت الوزارة: "نرحب بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية"، مشيدة "بهذه الخطوة المهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان.. نبارك هذا الإنجاز ونأمل أن تسهم قيادة الرئيس في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو مستقبل مشرق يسوده التقدم والازدهار.. العراق حكومة وشعبًا، يؤكد وقوفه الدائم إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات"، مجددة "التزام العراق بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وذكرت الخارجية العراقية "نتمنى للرئيس جوزيف عون كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الاستقرار والنمو للبنان العزيز".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أعلن فوز جوزيف عون رئيسا للبنان بعد حصوله على 99 صوتا خلال جلسة الاقتراع الثانية التي عقدها المجلس، ووصل عون عقب ذلك إلى مقر البرلمان حيث أدى الحرس الجمهوري التحية له وعزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني.

وأدى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اليوم القسم الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، كما تسلم سلطاته الدستورية، في القصر الجمهوري في بعبدا.