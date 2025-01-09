محافظة القاهرة تنفي تضرر دير القديس سمعان جراء حريق منشأة ناصر

نفت محافظة القاهرة ما تردد على المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا عن تضرر دير القديس سمعان جراء الحريق الذي نشب فى أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزايب بحى منشأة ناصر ، وامتد ل ٣ مصانع اخرى وجارى السيطرة عليه .

وأكدت محافظة القاهرة فى بيان لها مساء اليوم ان الدير لم يتأثر نهائيًا من الحريق حيث يبعد مسافة كبيرة عن منطقة الحريق.

يتواجد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بموقع الحريق الذي نشب بأحد المصانع بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر وامتد لعدد ٣ مصانع مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات إطفاء الحريق بواسطة ١٠ سيارات إطفاء وخزانين للمياه .