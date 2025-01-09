لندن تهنئ الرئيس اللبناني الجديد وتعرب عن تطلعها للتعاون معه

هنأت حكومة المملكة المتحدة الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، معربة عن تطلعها للإعمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم لبنان.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب اختيار عون رئيسًا للبنان، مؤكدا على أهمية بناء وطن تحت سقف القانون، مشددًا على ضرورة العمل على سيادة الحياد الإيجابي، وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب بناءً على الاحترام المتبادل.

كما أشار إلى أهمية بدء حوار جاد مع الدولة السورية لمعالجة القضايا العالقة، مؤكدًا التزامه بحماية أموال المودعين والعمل على إعادة هيكلة الإدارة العامة.

يذكر أن انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية جاء بعد فترة من الشغور الرئاسي، حيث حصل على 99 صوتًا من أصل 128 في مجلس النواب، ليطوي بذلك صفحة أزمة سياسية استمرت عامين وثلاثة أشهر.