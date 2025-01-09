مايوركا يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في الشوط الأول

فرض فريق ريال مايوركا التعادل السلبي على نظيره ريال مدريد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد الجوهرة المشعة في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، لكن دفاع وحارس مرمى مايوركا أفسد محاولات الملكي الهجومية لهز الشباك.

مباراة ريال مدريد ضد مايوركا

تسابق لاعبو الميرينجي في إهدار الفرص أمام مرمى مايوركا، وعلى رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، لكن اللمسة الأخيرة كانت النقطة الفاصلة في خروج الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا بلا أهداف.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، ريال مايوركا وصيف كأس ملك إسبانيا، برشلونة وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وأتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا.

يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلب الأخير على أتلتيك بلباو بثنائية دون رد.