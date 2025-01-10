اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان

يختتم، اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمواجهة استاد أبيدجان التي تقام غد بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، ومن المنتظر أن يعقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة وطريقة لعب مباراة استاد ابيدجان التي تقام في السادسة مساء غدِِ السبت.

ويسعى المدير الفني إلى تحفيظ اللاعبين خطة وطريقة اللعب في ظل النفص العددي بالمراكز الذي يعاني منه الفريق، ومنح تعليمات خاصة للمدافعين خوفا من استقبال أهداف تصعب من مهمة عودة الأهلي بالنقاط الثلاث، وحسم تذكرة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.

كولر شدد على اللاعبين ضرورة التركيز في هذه المباراة، لأنها قد تكون حاسمة في مشوار الفريق مدار الموسم، وأي نتيجة سلبية سوف تؤثر على الفريق وعلى الأداء في المباريات المتبقية من الموسم، لأن الجمهور الأهلاوي لن يصبر كثيرا على ما يحدث داخل الفريق.