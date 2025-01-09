دليل شامل حول نظام شهادة البكالوريا الجديدة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليلا حول نظام شهادة “البكالوريا المصرية” التي ستُطبق على الطلاب في الصف الأول الثانوي العام المقبل.

وقدّم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أمام مجلس الوزراء عرضًا شاملاً حول نظام شهادة “البكالوريا المصرية” التي ستُطبق على الطلاب في الصف الأول الثانوي العام المقبل.

النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بدلاً من الحفظ والتلقين، ويشمل مواد علمية وأدبية وفنية بتقييم مستمر على مدار عامين.

تتكون شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين؛ المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، حيث يتم تقسيم المواد بين التخصصات المختلفة. كما يتاح للطلاب فرصتين سنوياً للامتحان في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.

شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزراء، تلا ذلك موافقة مبدئية على النظام، مع توجيه رئيس الوزراء بمناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية قبل طرح النظام للحوار المجتمعي تمهيدًا لتطبيقه.

البكالوريا المصرية: ثورة في التعليم الثانوي نحو التفكير النقدي والابتكار

تُحدث مصر نقلة نوعية في نظام التعليم الثانوي بإطلاق "شهادة البكالوريا المصرية"، البديل الجديد للثانوية العامة التقليدية. يبدأ تطبيق النظام في العام الدراسي 2024/2025 على طلاب الصف الأول الثانوي (المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي حاليًا)، مُبشرًا بعصر جديد من التعليم يركز على تنمية المهارات الفكرية والنقدية والتحليلية لدى الطلاب، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

يعتمد نظام البكالوريا على مرحلتين أساسيتين:

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): يدرس الطلاب مواد أساسية تُحسب ضمن المجموع الكلي، تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى. بالإضافة إلى مواد لا تُحسب ضمن المجموع، مثل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب. تُعد هذه المرحلة بمثابة تأسيس قوي للمرحلة التالية.

المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): يدرس الطلاب مواد أساسية مشتركة بين جميع التخصصات، وهي: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى. بالإضافة إلى ذلك، يختار الطالب مسارًا تخصصيًا واحدًا من بين أربعة مسارات مُتاحة، وهي:

الطب وعلوم الحياة: يركز على الرياضيات والفيزياء.

الهندسة وعلوم الحاسب: يجمع بين الكيمياء والبرمجة.

الأعمال: يُغطي المحاسبة وإدارة الأعمال.

الآداب والفنون: يشمل علم النفس ولغة أجنبية ثانية.

نظام تقييم مرن ومتطور:

يتميز نظام البكالوريا بنظام تقييم مرن يُتيح للطالب فرصتين للامتحان في كل عام دراسي: في شهري مايو ويوليو لطلاب الصف الثاني الثانوي، وفي شهري يونيو وأغسطس لطلاب الصف الثالث الثانوي. يُعد الامتحان الأول مجانيًا، بينما تبلغ رسوم كل امتحان لاحق 500 جنيه .

يتم احتساب درجة كل مادة من 100، ويُحسب المجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع. تُحفظ جميع محاولات الطالب الامتحانية، وتُرسل قاعدة البيانات كاملة إلى مكتب التنسيق. من الضروري أن يدخل الطالب الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد، مع إمكانية إعادة الامتحان في أي عام دراسي لاحق. كما يُسمح للطالب بدراسة مواد إضافية بعد انتهاء المسار الأساسي، بحد أقصى 4 سنوات دراسية للمرحلة الرئيسية (باستثناء الصف الأول الثانوي).

يهدف نظام البكالوريا إلى تحقيق رؤية طموحة لتطوير التعليم، من خلال:

تشجيع الطلاب على التفكير النقدي والتحليلي بدلًا من الحفظ والتلقين.

دمج المواد العلمية والأدبية والفنية لخلق تجربة تعليمية شاملة.

الاعتماد على التقييم المستمر بدلًا من الاختبارات النهائية التقليدية.

توفير فرص تعليمية متنوعة للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المتغير.

