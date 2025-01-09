قائد عسكري اشتهر بجديته وحكمته في إدارة الجيش اللبناني بالأعوام الأخيرة استطاع خلالها إعادة ترتيب صفوف القوات المسلحة، إنه العماد جوزيف عون.



عرض برنامج "ملف اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "رئيس لبنان الجديد.. قائد عسكري اشتهر بجديته وحكمته في إدارة الجيش"، إذ بدأ مشواره العسكري عام 1983، وبعد رحلة من المهام الصعبة، نال خلالها بشكل مضطرد العديد من الترقيات، عُين عام 2017 قائدا للجيش بعدما رُقي إلى رتبة عماد.



خبرة عون العسكرية والسياسية نظرا لعمله كقائد للواء التاسع المنتشر على الحدود مع إسرائيل، فضلا عن نشأته بالجنوب، ساعدته ليكون الأكثر معرفة بطبيعة الأرض واستراتيجيات جيش الاحتلال، كما مكنته من الحفاظ على مكانة جيشه المنهك بالفعل، عبر وضع ضوابط عسكرية مشددة.



عون القائد الرابع للجيش اللبناني حصل على إجازة في العلوم العسكرية والسياسية، كما حصل على وسام الاستحقاق اللبناني بدرجاته الأولى والثانية والثالثة، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس ووسام مكافحة الإرهاب.



مهارات وامكانات ذلك الرجل العسكري ذي الستين عاما وقدراته السياسية دفعته إلى الحفاظ على مسافة واحدة من كل القادة السياسيين والطوائف اللبنانية جعله الخيار الأنسب لتولي رئاسة البلاد في ظروف يصعب على لبنان تحملها بعدما على مدار أكثر من عامين، عن ملء الفراغ الدستوري واحتيار خليفة له.



