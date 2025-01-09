ما بين التحذير والتبشير.. فسر حلمك بحرف الميم

تفسير الأحلام مصطلح يستخدم للكشف عن معاني الأحلام. في العديد من المجتمعات ، مثل مصر واليونان، ويعتبر الحلم بلاغ خارق أو وسيلة من التدخل الإلهي، يمكن كشفه من قبل الناس ذلك فى الماضى أما في العصر الحديث فقد اعتبره البعض وسيله لتحقيق هدفين التبشير أو التحذير

نتعرف على احلام اليوم التى تحمل حرف الميم خاصة المثيرة للجدل .

من اشهرها " الماء ، المائدة ، المجلد ، المجلس "

اولا : الماء

ينسب له تاويلا ت كثيرة من بينها "حياة طيبة ، سعادة ، مال مجموع وزواج وذلك طبقا لقوله تعالى " وهو الذى خلق من الماءبشرا فجعله نسبا وصهرا " وان كان صافيا فسر ذلك بسط عدل ورخص سعر وان كان كدر فسر بأنه شدة وضيق فى المعيشه وان شرب الماء كثير ا فسر بأنه طول عمر ومن راه فسر بانه فتنه وبلاء .

المائدة

لها تفسيرا ت كثيره منها " نعمه واجابه ودعوة وان راى عليها اطباق كثيرة يفسر بكثرة الاخوان ومن راى انه أكل من المائدة طعام كثيرا فسر بطول عمره كما تدل على الدين

المجلد

يفسر على انه مغسل الاموات الساتر لهم أو خياط كما تفسر بكتمان الاسرار وحفظ المودة

المجلس

ابفسر بكونه هم او مرض والمجلس اذ كان به علماء فسر بانه زيادة ورفعة ولو كان مجلس مجهول فسر بكونه دعوة للجهاد والاستشهاد