المجلس القومي للمرأة ينعى الإعلامية القديرة ليلى رستم

نعي المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الإعلامية الكبيرة ليلى رستم ، التى وافتها المنية اليوم .

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص حزنها لفقدان الساحة الاعلامية واحدة من أهم وأبرز مذيعات التليفزيون المصرى منذ بداياته الإعلامية القديرة ليلى رستم ، التى أثرت العمل الاعلامى بالعديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية الهامة التى تعد علامات بارزة ومحطات مضيئة فى تاريخ العمل الإعلامي المصرى ، وساهمت من خلالها في نشر الفكر والثقافة فى المجتمع .

وتقدم المجلس بخالص التعازى الى أسرة وأصدقاء وجمهور ومحبى الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

تجدر الاشارة الى أن الإعلامية الكبيرة الراحلة ليلى رستم قدّمت خلال فترة عملها بالتليفزيون المصري ، العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية منها «نافذة على العالم» وتضمن أهم الأحداث في كل أسبوع، وبرنامج «الغرفة المضيئة» ، ويتضمن أهم حدث محلي، وبرنامج «نجمك المفضل» وكان برنامجا أسبوعيا استمر لمدة ثلاث سنوات قدّمت خلالها 150 حلقة مع كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس وعمر الشريف، وأحمد رمزي ومصطفى أمين وعلي أمين، كما استضافت الملاكم الأمريكي محمد على كلاي.