دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبيدجان

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى فندق الإقامة بالعاصمة ‏الإيفوارية أبيدجان، استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.‏

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏