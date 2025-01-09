رضوى العوضي تتعاون مع عصام كاريكا في "خلاص قدمتي"

طرحت الفنانة رضوى العوضي أغنية جديدة بعنوان "خلاص قدمتي" على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية “خلاص قدمتي” من كلمات سمير ذكي وألحان وتوزيع عصام كاريكا، مهندس الصوت محمد جودة، وصولوهات محمود شاهي، وجيتار أصلان.

يشار إلى أن الشاعر سمير ذكي تعاون مع عدد من النجوم وكتب أغنية “عالم تاني” للفنان خالد سليم، و"امشي ورا كدبهم" للمطربة ديانا حداد، و"يا طير الغرام" للفنانة باسكال مشعلاني.

بينما طرح الفنان عصام كاريكا مؤخرًا أغنية “بنت الشهبندر” وهي من غناؤه بعد تاريخ حافل من الألحان ومن أغانيه “أعاتبك” للمطرب محمد محيي، و"عمر عيني" للفنان محمد منير، وأغنية “هي عاملة أيه دلوقتي” لعمرو دياب.

رضوى العوضي روائية اتجهت للغناء، ولها 6 روايات منشورة، وكتبت سيناريو فيلم قصير بعنوان "فستان ملون" بالاشتراك مع منى أحمد وأخرجه إيهاب مصطفى، وشاركت فيه بالتمثيل مع 13 سيدة، وقدمت معرضين كفنانة تشكيلية.



https://youtu.be/2AMkDXrQYKs?si=DhTbjITQQSaS0Tdr