جراحة ناجحة لـ«يحيى عطية الله» بعد إصابته في مباراة سموحة

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن يحيى عطية الله لاعب الفريق، أجرى جراحة ناجحة اليوم، لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، وسيتم متابعة حالة اللاعب لحين خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد فترة غيابه لاحقًا.

كان عطية الله قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

تم نقل عطية الله من الملعب إلى المستشفى، وأجرى الفحوصات الكاملة التي أكدت وجود كسر مضاعف في عظام الوجه، وتم إجراء جراحة له اليوم.