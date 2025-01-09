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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يعرب عن ثقته بالرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون ويصفه بالزعيم المناسب

بايدن
بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه للرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، مؤكدًا على ثقته الكاملة بقدرته على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب اختيار عون رئيسًا للبنان، حيث أشاد بايدن بهذا الاختيار معربًا عن تفاؤله بمستقبل لبنان تحت قيادته.

وفي معرض حديثه، أوضح الرئيس بايدن أن الرئيس عون سيقدم قيادة حاسمة خلال الفترة التي تشهد تنفيذ وقف كامل للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بايدن على قناعته التامة بأن جوزيف عون هو "الزعيم المناسب" لهذه المرحلة، مشددًا على ثقته في قدرته على تجاوز التحديات الراهنة التي تواجه لبنان.

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