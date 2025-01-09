رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوزًا ثمينًا على ضيفه الأخدود بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام الأخدود، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفًا، ليتقدم في قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين لبطولة الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 60 هدفًا، منفردًا بالمركز الثامن في القائمة.

مباراة النصر ضد الأخدود

باغت الأخدود مضيفه النصر بهدف مبكر عن طريق سافيور جودوين في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح السنغالي ساديو ماني في إدراك التعادل للعالمي في الدقيقة 29.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل رونالدو الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 42، وذلك من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أكد ماني على فوز النصر على الأخدود بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليسهم في حصد فريقه 3 نقاط جديدة هذا الموسم.

بذلك، شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة مع النصر في الدوري السعودي، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع هدفين آخرين.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.