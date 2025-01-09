دوري أبطال أفريقيا.. سفير مصر يستقبل بعثة الأهلي في ساحل العاج

حرص السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، على استقبال بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم بالنادي، فور وصولها إلى ‏أبيدجان، لخوض مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.‏

قام السفير باستقبال محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، وتابع إنهاء إجراءات الدخول، واطمأن على كافة الأمور الخاصة ‏بالفريق قبل التوجه إلى فندق الإقامة.‏

وشدد سيف على جاهزية طاقم السفارة بالكامل، لتوفير كافة الأجواء اللازمة للبعثة حتى خوض المباراة والعودة بسلام إلى القاهرة.‏

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ‏استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.‏

قائمة الأهلي

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.