الاحتلال: اعترضنا عشرات الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وزعم جيش الاحتلال، أنّ الحوثيين أطلقوا 40 صاروخ أرض – أرض منذ بداية الحرب واعترضنا معظمها قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.

وواصل جيش الاحتلال: "اعترضنا أكثر من 100 مسيرة من 320 أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل وسقطت البقية في مناطق مفتوحة".