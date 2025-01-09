تعليم النواب: 500 جنيه رسوم إعادة الامتحان في البكالوريا

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام الثانوية العامة البكالوريا في حاجة إلى تغيير القانون الحالي وعرضه على مجلس النواب، موضحة أن الدولة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بإعداد جامعات تعليمية وبرامج مميزة في التعليم الجامعي.

وأضافت "البيومي"، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة إعطاء الطالب فرصة أكثر من مرة في الثانوية العامة أمر مهم، خاصة وأن بعض الطلاب قد تتعرض لظروف طارئة تمنعهم من الوصول إلى حلمهم، والدخول إلى الكلية المناسبة.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة تُعطي للطالب فرصتين في الثانوية العامة، مشيرة إلى أن أول فرصة مجانية، وثاني فرصة اختيارية، مؤكدة أن إعادة امتحان المادة في النظام الجديد يكون برسوم لا تزيد عن 500 جنيه.