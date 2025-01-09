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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منشأة ناصر إلى 10 عقارات

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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نفت محافظة القاهرة ما تردد على بعض المواقع الاخبارية ومنصات السوشيال ميديا، من أن الحريق الذى نشب فى منطقة منشأة ناصر امتد إلى عشر عقارات.
وأكدت محافظة القاهرة فى بيان لها مساء اليوم أن الحريق نشب فى أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزاريب بحى منشأة ناصر،وامتدل لـ ٣ مصانع وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق فى ٣ مصانع  وجاري السيطرة على حريق المصنع الرابع دون إصابات.

 وتواجد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة،  واللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وكافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات الإطفاء.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللواء طارق راشد المخلفات البلاستيكية حريق منشأة ناصر