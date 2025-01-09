دوري أبطال أفريقيا.. جماهير أنجولا تدعم بيراميدز في مواجهة ساجرادا

حرص عدد من الجماهير الأنجولية على التواجد في مران فريق نادي بيراميدز الأول في العاصمة لواندا لتحية الفريق ودعمه قبل مواجهة ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي بيراميدز مع ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وظل الجمهور يهتف لنادي بيراميدز ولاعبيه طوال المران، ورفع بعضهم قميصا يحمل صورة النجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، والهتاف باسمه طوال المران وحرص ماييلي على تحية الجمهور الأنجولي والتقط معهم بعض الصور تقديرا لهم.

بيراميدز يخوض مرانه الأول في أنجولا

خاض فريق بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجرى المران على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة في لواندا، وشارك الـ٢٣ لاعبا المتواجدون بالقائمة في التدريب الذي استغرق ساعة ونصف.

وشهد المران بعض الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة تألق فيها اللاعبون، وشهدت حماسا كبيرا بين جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في اللقاء الهام.

قائمة بيراميدز في رحلة أنجولا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي