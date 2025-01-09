رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة رفع صرف صحي أبوجنشو .. صور





تفقد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اليوم محطة رفع صرف صحي أبوجنشو الرئيسية بمركز ابشواي وأعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها داخل المحطة بحضور الدكتور جمال رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات وذلك للوقوف علي آخر المستجدات داخل المحطة لدخولها الخدمة في القريب العاجل حيث تفقد عنبر الطلمبات ومبني المحولات الكهربائية ومبني المولد الكهربائي وخط طرد المحطة.

وأوضح رئيس الشركة أن محطة الرفع الرئيسية الجاري إحلالها وتجديدها تستقبل تصرفات مياه الصرف الصحي من روافع محطات أبو جنشو ومحطة ١ وكفر عمرو وتخدم نحو 110 ألف نسمه وتعمل بطاقة تصميمية 27.500الف متر مكعب يوم حيث تم إحلال وتجديد عدد 2 طلمبه قدرة 145 كيلو وات وعدد 1 طلمبه قدرة 55 كيلو وات وعدد 1طلمبه قدرة 80 كيلو وات عدد 2 طلمبه نزح قدرة 6 ك وات وعدد 2 لوحه تشغيل وتحكم و عدد 1 ونش كهربائي 5 طن وعدد 1 موزع جهد متوسط 6.6ك ف عدد 2 محول كهربائي قدرة 500 كيلو فولت أمبير عدد 1 مولد كهربائي قدرة 350 كيلو فولت أمبير وتركيب مواسير قطر 700 مم لطول 2000 كيلو متر طولي عدد 6 محابس سكينة و3 محابس هواء

وأكد أنه تم الإنتهاء من كافة الأعمال المقرر إحلالها وتجديدها ولم يتبقي إلا بعض التشطيبات الداخلية البسيطة ومن المقرر الإنتهاء منها علي نهاية شهر يناير الجاري وستدخل الخدمة حتي يشعر المواطن بالخدمات المقدمة التي توفرله حياة صحية وأمنة.

inbound4928853293787562148

inbound854820726825828335

inbound2742974779649178075

inbound7478291856786759348

inbound8867988501116317248