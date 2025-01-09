مهاجم بوروسيا دورتموند يعود إلى أوتريخت الهولندي على سبيل الإعارة

عاد المهاجم الإيفواري المخضرم سباستيان هالير إلى ناديه السابق أوتريخت الهولندي، وذلك على سبيل الإعارة قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

أعلن نادي أوتريخت رسميًا عن إتمام صفقة انتقال هالير إلى صفوفه على سبيل الإعارة، مؤكدًا عودة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى الفريق الذي شهد تألقه في الفترة من 2015 إلى 2017.

خاض هالير مع أوتريخت 98 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا، ليعود إلى النادي الهولندي في الميركاتو الشتوي الحالي، ويرتدي القميص رقم 91.

هالير يفي بالوعد

تعتبر عودة هالير إلى أوتريخت بمثابة تحقيق لوعد قطعه المهاجم الإيفواري سابقًا، فبعد انتقاله من أوتريخت إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2017، صرح قائلًا: «يومًا ما سأعود إلى هنا، وسألعب مع أوتريخت مجددًا».

ومنذ رحيله عن الدوري الهولندي، خاض سباستيان هالير تجارب احترافية في عدة أندية أوروبية، أبرزها: وست هام الإنجليزي، أياكس الهولندي، بوروسيا دورتموند الألماني الذي خرج منه معارًا إلى ليجانيس الإسباني، قبل عودته إلى أوتريخت على سبيل الإعارة لنهاية هذا الموسم.