العاهل الأردني يهنئ لبنان بمناسبة انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبنان بمناسبة انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، مؤكدًا دعم الأردن لأمن واستقرار لبنان.

وقال العاهل الأردني - في منشور على صفحته الرسمية على منصة "إكس" -: "مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز انتخاب فخامة الأخ العماد جوزاف عون رئيسًا للبنان.. أجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره ودوره في محيطه العربي، متمنيًا التوفيق للرئيس عون في خدمة بلده وشعبه".

وفي السياق، بعث العاهل الأردني، برقية تهنئة للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، بنيله ثقة مجلس النواب في بلاده وانتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

وأعرب العاهل الأردني - في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة وحكومتها - عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيًا التوفيق للرئيس عون في خدمة لبنان وتعزيز مسيرة التقدم والتطوير فيه وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني.

وجدد الملك عبدالله الثاني، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، مشددًا على متانة العلاقات الثنائية المتجذرة، والحرص على توسيع فرص التعاون، وإدامة التنسيق بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.