مدير تعليم القاهرة تكشف إجراءات مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية في المدارس الثانوية

أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هناك استعدادات للإجراءات الجديدة لامتحان طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة المقرر انطلاقها 18 يناير الجاري.

وقالت «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إنه بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحانات في مدارس ثانوية، فأن غالبية هذه المدارس ستكون مجهزة بلجان امتحانية مراقبة بالكاميرات، ويبلغ عدد هذه المدارس 108 مدرسة، أما باقي الطلاب، فسيؤدون الامتحانات في مدارسهم المعتادة.

ولفتت إلى أنه يؤدي قرابة 200 ألف طالب منتظم، بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف طالب منازل. كما أشارت إلى أن عدد اللجان الامتحانية يصل إلى 706 لجنة، تشمل المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضحت سماح إبراهيم أنه تم الانتهاء من طباعة الامتحانات في سرية تامة، كما تم إجراء أعمال صيانة بسيطة في المدارس لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، مؤكدة الحرص على تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان، لضمان سير الامتحانات في جو هادئ.