ضبط مخبزين بلدى لتصرفهما فى 4 أطنان ونصف دقيق بلدى مدعم بالإسكندرية

شنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بعدة حملات على المخابز البلدية و البقالين التموينيين و الأسواق بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه فى عدد ٤٧ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم.

وضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه فى عدد ٤٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير عدد ٦ محاضر اتتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز.

كما تم تحرير محضر عدم نظافة ادوات العجين، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضر عدم وجود سجل تفتيش لبقال تموينى، وتحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص و تجميع شيكارة دقيق بلدى بغرض التربح الغير مشروع، وتحرير عدد ٨ محاضر عدم حمل شهادات، تحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة للتموينية على المخابز البلدية حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.