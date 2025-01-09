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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

داست بنزين بدل الفرامل.. سيدة تدخل صيدلية بسيارتها في السويس

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حطمت سيدة في السويس مدخل صيدلية بسيارتها، بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ولم يسفر الحادث عن أيه إصابات او ضحايا.
تلقت شرطة النجدة بلاغا من أخصائي صيدلاني يفيد اقتحام سيارة ملاكي الصيدلية الخاصة التي يعمل بها بمنطقة الملاحة بحي السويس، وتحطيم الباب الزجاجي ومنطقة البيع ورفوف مستحضرات التحميل.

وانتقلت قوة من شرطة النجدة وقسم شرطة السويس لمكان الواقعة، وأفادت المعاينة أن سيدة كانت تقود السيارة رقم  "ط و أ 9284" بسرعة زائدة عن الحد المسموح داخل المدينة وتتحدث في الهاتف، وفوجئت بنفسها أمام الصيدلية.

وأفاد شهود عيان والسيدة انها حين حاولت التوقف ارتبكت واستخدمت دواسة البنزين بدلا من الفرامل،ما أدى لزيادة سرعة السيارة حتى تجاوزت سلالم الصيدلية وحطمت الواجهة ودخلت حتى نهاية الصيدلية.

مستحضرات شرطة النجدة حى السويس بسرعة زائدة اقتحام سيارة