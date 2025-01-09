تجدد إصابة طاهر محمد طاهر وغيابه لمدة شهر

تلقى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة جديدة خلال الساعات الماضية بسبب نجم الفريق طاهر محمد طاهر الذي يعاني من إصابة منذ فترة.

وخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لأشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت عدم تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض لها منذ أكثر من شهر.

ويحتاج طاهر محمد طاهر لمدة 4 أسابيع جديدة للتعافي من الإصابة

بعثة الأهلي تسافر إلى أبيدجان

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏