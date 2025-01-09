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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعليم النواب: إضافة التربية الدينية للمجموع في نظام الثانوية العامة الجديد

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي
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قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنظومة الجديدة للثانوية العامة تحتوي على مواد أساسية منها: التربية الدينية التي تضاف إلى المجموع، وهذا الأمر مهم للغاية في ظل التراجع الاخلاقي الموجود خلال الفترة الأخيرة بين بعض الشباب.

وعن الهجوم على وزير التربية والتعليم بسبب شهاداته، قالت  "البيومي"، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس": "أتحفظ على هذا الأمر، خاصة وأن هناك مؤشرات تتحدث عن أن وزير التربية والتعليم حريص جدًا على تطوير المنظومة التعليمية".

ولفتت إلى أن هناك بعض السلبيات في المنظومة التعليمية منها زيادة الكثافة الطلابية، وعدم الاهتمام بالبنية التحتية في بعض المدارس، موضحة أن أحد أسباب زيادة الدروس الخصوصية هو ولي الأمر الحريص على إعطاء أولاده الدورس الخصوصية، رغم أن الوزارة قامت بالكثير من المنصات التعليمية لشرح المواد الدراسية بصورة مبسطة.

النائبة جيهان البيومي المنظومة الجديدة للثانوية العامة