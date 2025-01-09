تناول بيض الدجاج بهذه الطريقة حتى لا تصاب بأنفلوانزا الطيور

مع الطقس الشديد البروده يتجه معظم الناس لتناول البيض ونظرا لاهميته كغذاء يتم تناوله كوجبه رئيسه لكل من الاطفال وكبار السن والشباب وقد اثير حوله جدل فى تلك الفتره بأنه مصدر للاصابه “ بانفلنزا الطيور " وذلك عبر وسائل التواص الاجتماعى

هذا التقرير يرصد ما اثير حول خطورة تناول البيض فى تلك الاوانه

أكد تقرير لوزراة الزراعة الامريكيه نشرته مجلة " نيوزويك " انه لا يوجد خطر من تناول البيض على البشر وان كان ذلك بالماضى اذ كانت توجد حالات متفرقه بفيروس “ إنفلونزا الطيور ” لكن فى الوقت الحالى صار من النادر الاصابه به

وأشارت التقرير الى أنه فى تلك الايام تفشى المرض بين الاشخاص الذين يتعرضون فى عملهم للتعامل مع الطيور حيث أنهم اكثر عرضه للاصابه بمرض " بإتش 5إن 1 "

أعراض أنفلونزا الطيور

التهاب الملتحمة مصاحبة لها أعراض تتعلق بالجهاز التنفسى والحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الانف والام بالعضلات والصداع والتعب العام فضلا عن ضيق التنفس والاسهال والغثيان والتشنج

واكدت التقرير انه لا يوجد دليل على تسبب تناول البيض فى اصابة البشر بانفلونزا الطيور لافتا الى انه عندما يتم إعدام قطيع مصاب بالفيروس فانه يتم تدمير البيض

وينصح الأطباء طبقا للتقرير بتناول الدجاج والبيض باتباع خطوات التالية :

1 . التنظيف : غسل اليدين ومسح الاسطح

2 . الفصل : فصل اللحوم النئية والدواجن عن الاطعمه الاخرى

3 . الطهى : طهى جميع الدواجن إلى 74 درجة مئويه

4 . التبريد : تبريد البيض باسرع وقت ممكن بعد شرائه لمنع البكتريا من النمو ولتجنب المخاطر

وطالب التقرير بطهى البيض حتى يصبح البياض والصفار متماسكين كما ينصح بحفظ البيض بالثلاجة وعدم تركه خارجها لأكثر من ساعتين كما ينصح بطهى البيض حتى درجه 160 درجه فهرنهايت

واعتبر أن القول بتفشى انفلونزا الطيور بسبب تناول البيض فيه مغالاة مؤكدين أن المخاطر بسيطه ولا تذكر لكنها تحدث اذ لم يتم اتباع النصائح التى تم الاشارة اليها