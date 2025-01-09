الأهلي يكشف مدة غياب أشرف داري بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

كشفت قناة النادي الأهلي مدة غياب المدافع المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز.

تعرض أشرف داري للإصابة في العضلة الخلفية ولم يتمكن من استكمال اللقاء بسبب الإصابة.

وأعلنت قناة النادي الأهلي أن أشرف داري سيغيب عن صفوف الفريق لمدة 10 أيام وبعدها يعود للمشاركة في التدريبات والمباريات.

إصابة يحيي عطية الله

وتلقى النادي الأهلي ضربة قوية بتأكد غياب المغربي يحيي عطية الله ظهير أيسر الفريق عن الملاعب لفنترة تزيد عن شهرين.

تعرض المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وسموحة، والمقامة بينهما حاليًا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وشهدت الدقيقة 29 تعرض يحيى عطية الله لإصابة دموية في الرأس بعد تدخل قوي من لاعب سموحة أبوبكر محمد ليادي، ليتم تغييره ويدخل بدلا منه كريم الدبيس.

بعثة الأهلي تطير إلى أبيدجان

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏