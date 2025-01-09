4 مرشحين محتملين لخلافة جاستن ترودو فى منصب رئيس وزراء كندا

بعد ١٢ عامًا على رأس الحزب الليبرالى الكندي، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو استقالته فى ٦ يناير ٢٠٢٥. وقد أشعل هذا القرار منافسة محتدمة لتحديد خليفته. ففى النظام السياسى الكندي، يتولى زعيم الحزب الحاكم تلقائيًا دور رئيس الوزراء. ومع ذلك، سيواجه الزعيم الجديد تحديًا هائلًا: قيادة الليبراليين ضد المحافظين الصاعدين، برئاسة بيير بواليفير، فى الانتخابات العامة المقبلة. وفى حين من المقرر إجراء الانتخابات رسميًا فى أكتوبر، فإن التصويت البرلمانى قد يعجل بمواجهة مبكرة.

وأكد ترودو أن أعضاء الحزب الليبرالى سيختارون بديله من خلال التصويت الداخلي. ورغم أن أحدًا لم يعلن رسميًا عن ترشحه حتى الآن، فإن التكهنات تتركز حول أربع شخصيات بارزة.

كريستيا فريلاند: مفاوضة مجربة تتمتع بمصداقية عالمية

تعتبر كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية السابقة، على نطاق واسع من أبرز المتنافسين. وقد أدى استقالتها فى ديسمبر إلى تكثيف الشائعات حول طموحاتها القيادية. إن أوراق اعتماد فريلاند مثيرة للإعجاب: مسيرة مهنية متميزة كصحفية فى صحيفة جلوب آند ميل، ورويترز، وفاينانشال تايمز، تلاها عقد من الزمان فى السياسة.

ولدت فريلاند فى ألبرتا، ولعبت دورًا فعالًا فى مفاوضات السياسة الرئيسية، بما فى ذلك إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية خلال رئاسة دونالد ترامب. أشاد ترودو بمساهماتها، لكن علاقتهما ساءت، وبلغت ذروتها فى محاولة فاشلة لإعادة تعيينها فى دور وزارى أقل.

يسلط أنصار فريلاند الضوء على قدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة، سواء على المستوى المحلى أو الدولي. إذا دخلت السباق، فقد تشير زعامتها إلى استمرار النهج التقدمى والعملى لإدارة ترودو.

دومينيك لوبلانك: حليف قديم بجذور سياسية عميقة

دومينيك لوبلانك، وزير المالية الحالى وأحد أقرب أصدقاء ترودو، هو منافس قوى آخر. وهو ابن حاكم عام سابق وسياسى محنك، وكان لوبلانك من أشد أنصار الليبراليين منذ انتخابه للبرلمان فى عام ٢٠٠٠.

قد تعزز العلاقات الشخصية والمهنية الطويلة الأمد بين لوبلانك وترودو مساعيه للزعامة. فقد أدار حقائب وزارية عالية المخاطر، بما فى ذلك السلامة العامة، وتعامل مع قضايا حساسة مثل العلاقات التجارية الكندية مع الولايات المتحدة.

يزعم المنتقدون أن ارتباط لوبلانك الوثيق بترودو قد يعوق قدرته على تقديم نفسه كوجه جديد للحزب. ومع ذلك، فإن فهمه العميق للمشهد السياسى وخلفيته الثنائية اللغة قد تجعله مرشحًا موحدًا لليبراليين فى جميع أنحاء البلاد.

ميلانى جولي: الدبلوماسية البراجماتية

بصفتها وزيرة خارجية كندا منذ عام ٢٠٢١، برزت ميلانى جولى كلاعبة بارزة على الساحة الدولية. وعلى الرغم من ترددها فى قبول الدور فى البداية بسبب مخاوف شخصية، فقد أظهرت جولى منذ ذلك الحين براعتها الدبلوماسية. وقد تميزت فترة ولايتها بتوازن المواقف المبدئية والمشاركة البراجماتية، وخاصة فى معالجة القضايا المعقدة مثل التدخل الأجنبى من الهند والصين.

إن قيادة جولى لاستراتيجية كندا فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ تظهر قدرتها على التعامل مع التحديات الجيوسياسية مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية. كما أكدت على أهمية الحوار المفتوح، مؤكدة أن "القوة الحقيقية تكمن فى إجراء المحادثات الصعبة".

وقد يجذب ترشيح جولى المحتمل الناخبين الذين يبحثون عن زعيم يمزج بين الدبلوماسية والرؤية التقدمية. ومع ذلك، فإن تعاملها مع العلاقات الدولية الحساسة قد يدعو أيضًا إلى التدقيق.

مارك كارني: صاحب الرؤية الاقتصادية

يُعتبر مارك كارني، المحافظ السابق لكل من بنك كندا وبنك إنجلترا، منافسًا خارجيًا ولكنه هائل. يُعرف كارنى بذكائه الحاد وآرائه التقدمية، وظل مدافعًا صريحًا عن معالجة تغير المناخ وإصلاح الرأسمالية.

على الرغم من أن كارنى لم يدخل السباق رسميًا، إلا أن التقارير تشير إلى أنه كان يقيس الدعم داخل الحزب الليبرالي. تضيف علاقته الوثيقة بكريستيا فريلاند - فهو عرّاب أحد أطفالها - طبقة أخرى من المؤامرات، خاصة بعد الانفصال العلنى بين فريلاند وترودو.

قد تجذب الخلفية التكنوقراطية لكارنى وسمعته الدولية الليبراليين الذين يهدفون إلى إعادة وضع الحزب كبطل للسياسات الاقتصادية المستدامة. ومع ذلك، فإن خبرته السياسية المحدودة قد تشكل تحديات فى التواصل مع الناخبين.

لحظة محورية لليبراليين فى كندا

سيشكل اختيار خليفة جاستن ترودو مستقبل الحزب الليبرالى الكندى فى منعطف حرج. يتمتع كل من المتنافسين المحتملين بنقاط قوة مميزة: خبرة فريلاند فى التفاوض، وقيادة لوبلانك المخضرمة، والبراجماتية الدبلوماسية لجولي، ورؤية كارنى الاقتصادية.

ومع استعداد الحزب لانتخابات القيادة، فإن المخاطر كبيرة. فمن يفوز لن يرث منصب رئيس الوزراء فحسب، بل سيواجه أيضا المهمة الشاقة المتمثلة فى توحيد الحزب وتأمين ثقة الجمهور قبل الانتخابات العامة المرتقبة.