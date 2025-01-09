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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تكريم خالد النبوي في افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
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كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في نسخته الرابعة عشر، الممثل المصري خالد النبوي، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة. وذلك خلال حفل الافتتاح المقام بمعبد الأقصر.

وخلال تكريمه، قال النبوي إن هذا التكريم لن يثنيه عن تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة. كما أشاد النبوي بالدور التاريخي الذي تلعبه مدينة الأقصر في مسار التاريخ البشري لما لها من قيمة أثرية عظيمة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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