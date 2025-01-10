الرباط الصليبي «سلاح فتاك» يضرب نجوم العالم في «مقتل».. ويؤثر على نتائج الأندية

باتت إصابات الرباط الصليبي تشكل هاجسًا مرعبًا يطارد نجوم كرة القدم في الدوريات الأوروبية، حيث تتوالى الأخبار المحزنة عن إصابة لاعب هنا وآخر هناك، ليتحول الأمر إلى ما يشبه الطاعون، الذي يفتك باللاعبين ويحرم أنديتهم من جهودهم لفترات طويلة.

وخرج العديد من المدربين حول العالم يشتكون من كثرة المباريات وزيادة البطولات في الفترة الأخيرة، وتأثيرها على اللاعبين وحالة البدنية والفنية، ما يعرض اللاعبين للإصابة بالرباط الصليبي، وتعددت الحالات في الأونة الأخيرة بهذه الإصابة، نستعرض في السطور التالية، أسماء هؤلاء اللاعبين.

رودري

تعرض الإسباني رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر سبتمبر الماضي، في بداية الموسم، ما وضع مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي في مأزق، بسبب اعتماده الكبير على المحور الدفاعي في تشكيلته الأساسية، ليظهر تأثير غياب اللاعب بشكل كبير في النتائج والمستوى الفني، الأمر الذي أدى إلى تراجع مان سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتوديعه بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو».

رودري

تير شتيجن

أجبرت الإصابة بالرباط الصليبي نادي برشلونة الإسباني على التعاقد مع حارس مرمى بديل، لتعويض غياب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي فى الركبة اليمنى، وبهذا يغيب تير شتيجن عن الملاعب مدة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر، لينتهي موسمه مع الفريق الكتالوني، ليضطر البلوجرانا للتعاقد مع الحارس البولندى فويتشيك تشيزني فى صفقة انتقال حر، بعد رجوعه من قرار اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

تير شتيجن

كارفخال

وكشف نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة داني كارفخال بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر الخلفي للساق اليمنى، لينتهي موسمه مع الملكي، ويفقد الفريق خدمات أحد قادته، قبل أن يخضع الظهير الإسباني لعملية جراحية ناجحة، هذه الإصابة جعلت المدرب كارلو أنشيلوتي للاستعانة بخدمات لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن، بالرغم أنه يجيد اللعب في مركز الجناح، ليفقد الميرينجي واحدًا من أجنحته بسبب إصابة كارفخال بالرباط الصليبي.

كارفخال

إيكاردي

ووصلت الإصابة بالرباط الصليبي إلى الدوري التركي، وذلك في نوفمبر الماضي، حينما أعلن جالطا سراي إصابة مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه، ما أدى إلى الاعتماد على النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي ضمه العملاق التركي على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي.

إيكاردي

ألابا

عاد المدافع النمساوي دافيد ألابا، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، حيث تواجد ضمن قائمة ريال مدريد لأول مرة منذ أكثر من عام، عقب تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ليظهر ضمن قائمة الملكي لمواجهة مايوركا في كأس السوبر الإسباني، مما يضع أنشيلوتي في ورطة كبيرة في ظل إصابات مدافعي الفريق مؤخرًا، والاعتماد على الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب خط الوسط في مركز قلب الدفاع، وهذا يعتبر من ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائج ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ألابا

بريمير

فيما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي خضوع مدافعه البرازيلي جليسون بريمير لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، وذلك لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة اليوفي أمام لايبزيج الألماني في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دورى أبطال أوروبا، الأمر الذي أجبر تياجو موتا على الاستعانة بخدمات لاعبين شباب في التشكيل الأساسي في جميع البطولات.