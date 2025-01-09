مستوطنو الضفة الغربية يأملون فى أن يدعم ترامب أحلام الضم

فى الضفة الغربية المضطربة والمتنازع عليها، يتطلع المستوطنون إلى الإدارة القادمة لدونالد ترامب للحصول على دعم محتمل فى هدفهم القديم: ضم أجزاء من الضفة الغربية. بالنسبة للعديد من هؤلاء المستوطنين، لم يعد احتمال قيام دولة فلسطينية أمرًا مهمًا، مع التحول فى الديناميكيات السياسية الأمريكية التى تغذى تفاؤلهم. ومع ذلك، فإنهم، بعد أن نضجوا بتجارب الماضي، يخففون من آمالهم بتوقعات حذرة.

التحولات السياسية وتوقعات المستوطنين

إليانا باسنتين، المستوطنة التى تعيش فى وسط الضفة الغربية، لديها ذكريات حية عن المناظر الخلابة لمنزلها الممتدة من نهر الأردن إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، فإن ما قد يرفع من رضاها حقًا هو ضم المنطقة إلى إسرائيل. وتتغذى آمال باسنتين على الدعم المتوقع من إدارة ترامب، التى تعد بموقف أكثر تعاطفًا تجاه السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

خلال فترة ولايته الأولى، كان الرئيس ترامب يُنظر إليه على أنه حليف قوى لإسرائيل، حيث قدم الدعم الدبلوماسى بطرق يقدرها المستوطنون الإسرائيليون، بما فى ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت شخصيات مثل مايك هاكابى وبيت هيجسيث - السفير المعين من قبل ترامب فى القدس ووزير الدفاع على التوالى - دعمهما للمطالبات الإسرائيلية بالضفة الغربية. بالنسبة لباسنتين وآخرين، يشير هذا الدعم إلى أن الضم قد يصبح حقيقة واقعة، مما يعزز موقفهم فى منطقة كانت منذ فترة طويلة نقطة اشتعال للتوتر.

ثقة المستوطنين وسط التوترات المتزايدة

مع وجود ما يقرب من نصف مليون مستوطن يهودى يعيشون فى الضفة الغربية إلى جانب ٢.٧ مليون فلسطيني، تظل المنطقة فى قلب الصراع الإسرائيلى الفلسطيني. لعقود من الزمان، نظر القادة الفلسطينيون والمجتمع الدولى إلى الضفة الغربية باعتبارها مفتاحًا لدولة فلسطينية مستقبلية. ولكن الهجوم الوحشى الذى قادته حماس على إسرائيل فى ٧ أكتوبر الأول ٢٠٢٣، أحدث تحولًا فى المشاعر العامة الإسرائيلية، حيث يخشى عدد متزايد من الإسرائيليين أن تشكل الدولة الفلسطينية تهديدًا لأمن إسرائيل.

ويعرب قادة المستوطنين الآن عن ثقتهم فى أن إنشاء دولة فلسطينية لم يعد مطروحًا على الطاولة. وبالنسبة لهم، أصبح الضم الخيار المفضل، وهو الموقف الذى اكتسب زخمًا متزايدًا فى المناخ السياسى فى أعقاب الهجوم. وقال باسنتين، المتفائل بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستدعم أى قرار تتخذه إسرائيل: "نريد أن نعيش حياتنا فى إسرائيل".

العنف والمخاوف الأمنية فى الضفة الغربية

فى حين يتحمس قادة المستوطنين لإمكانية الضم، تظل الضفة الغربية نقطة اشتعال للعنف. فمنذ بداية عام ٢٠٢٣، قُتل ما يقرب من ١٠٠٠ فلسطينى فى غارات إسرائيلية، بينما قُتل ٥٠ إسرائيليًا، بما فى ذلك ١٨ من أفراد قوات الأمن، على أيدى مهاجمين فلسطينيين. وقد أدت التوترات إلى تصعيد الهجمات على الجانبين، حيث أعرب المستوطنون عن إحباطهم إزاء الافتقار إلى الأمن، وحزن الفلسطينيين على تصاعد العنف.

ورغم هذه التحديات، يظل يسرائيل غانز، رئيس مجلس بنيامين الإقليمي، الذى يشرف على المستوطنات بالقرب من شيلوه القديمة، متفائلًا بأن فريق ترامب سيجلب الوضوح والدعم للتوسع الاستيطانى الإسرائيلي. ويشير غانز إلى تاريخ الدبلوماسية الأمريكية تحت قيادة ترامب، حيث اعتُبرت سياسات مثل الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية انتصارات رئيسية لقادة المستوطنين.

عدم اليقين بشأن ولاية ترامب القادمة

ومع ذلك، فى حين أن قادة المستوطنين متفائلون، فإن الكثيرين يدركون أن واقع إدارة ترامب الثانية قد يختلف عن توقعاتهم. وعلى عكس الإثارة الأولية لولاية ترامب الأولى، هناك الآن شعور أكثر اعتدالًا بالتفاؤل. ويصف آرون كاتسوف، صانع النبيذ فى مستوطنة على قمة تل، الولاية الثانية بأنها ولاية تتسم "بمزيد من الخبرة والنضج"، مما يعنى أن تصرفات الإدارة قد تكون أكثر حسابية وأقل مثالية.

إن رغبة المستوطنين فى الضم ليست مشتركة على نطاق واسع، ولا يزال المشهد السياسى معقدًا. خلال ولايته الأولى، قدم ترامب خطة سلام "صفقة القرن"، والتى اقترحت ضم إسرائيل لـ ٣٠٪ من الضفة الغربية. ومع ذلك، قوبلت الخطة برفض واسع النطاق، بما فى ذلك من قبل العديد من المستوطنين، الذين خشوا أن تؤدى إلى إنشاء أراضٍ مجزأة بدلًا من السيادة الإسرائيلية الكاملة. وعلى الرغم من هذا، يظل قادة المستوطنين متفائلين بأن إدارة ترامب الثانية قد تتجاوز خطاب محادثات السلام وتدفع نحو إجراءات ملموسة بشأن الضم.

المجتمعات الاستيطانية وتوسيع البؤر الاستيطانية

لقد شهدت المستوطنات فى الضفة الغربية، وخاصة حول شيلو وإيلي، نموًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة، مع إنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية معتمدة رسميًا من الحكومة. وقد استمرت هذه البؤر الاستيطانية، التى يفتقر الكثير منها إلى تصريح حكومى رسمي، فى النمو، وحصل بعضها بأثر رجعى على موافقة من السلطات الإسرائيلية.

تعكس رحلة باسنتين الخاصة هذا التوسع. بعد أن عاشت فى مقطورة ثم خيمة لسنوات، تطلق الآن على منزل فى هايوفيل، وهى مستوطنة تابعة لإيلي، منزلها. وعلى الرغم من أن أجزاء من مستوطنتها لا تزال غير معتمدة، إلا أن باسنتين حازمة فى اعتقادها بأن الإدارة الأمريكية القادمة ستدعم حق إسرائيل فى استيطان الأرض.

آفاق المستقبل.. طلبات وتوقعات المستوطنين

أحد الطلبات الفورية من قادة المستوطنين هو إزالة العقوبات التى فرضتها إدارة بايدن على الأفراد والمنظمات المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين. فى حين يندد زعماء المستوطنين، بما فى ذلك غانز، بالعنف، فإنهم يؤكدون على أن مثل هذه الأمور يجب التعامل معها من خلال إنفاذ القانون الإسرائيلي، وينأون بأنفسهم عن القضايا الأوسع نطاقا المتمثلة فى العنف المناهض للاستيطان الذى يمارسه الفلسطينيون.

على الرغم من حماسهم، يظل زعماء المستوطنين عمليين بشأن آمالهم فى الإدارة الجديدة. فهم يدركون أن السياسة الأمريكية قد تكون أكثر تعقيدًا من رغباتهم، وهم يعترفون بأن الضغوط الدولية والعلاقات الدبلوماسية قد تعقد الدفع نحو الضم.

مستقبل معقد فى المستقبل

مع دخول إسرائيل فصلًا جديدًا مع إدارة أمريكية داعمة محتملة تحت قيادة دونالد ترامب، يبدو حلم ضم الضفة الغربية أكثر واقعية بالنسبة للمستوطنين. ومع ذلك، فإن هذا الهدف محفوف بعدم اليقين والتحديات، سواء على الأرض فى الضفة الغربية أو فى الساحة الدبلوماسية. إن تفاؤل المستوطنين الحذر يخفف من تعقيدات السياسة الإسرائيلية والضغوط الدولية والوضع الأمنى المتقلب. ومع تصاعد التوترات، فمن المرجح أن تحدد السنوات المقبلة ما إذا كان حلم الضم سيصبح حقيقة أم سيظل بعيد المنال، حيث تستمر الحقائق السياسية والتحالفات المتغيرة فى تشكيل مستقبل المنطقة.