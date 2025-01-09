ads
الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صدمة في الأهلي.. تأكد غياب يحيى عطية الله لمدة شهرين

يحيي عطية الله
يحيي عطية الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النادي الأهلي رسميا مدة غياب المغربي يحيي عطية الله ظهير ايسر الفريق الأول لكرة القدم بعد الإصابة التي تعرض لها بكسر في الوجه والفك خلال مباراة سموحة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وأكدت قناة النادي الأهلي، أن يحيي عطية الله سيغيب لمدة أكثر من شهرين بعدما خضع لعملية جراحية في الوجه خلال الساعات الماضية.

إصابة يحيي عطية الله

تعرض المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وسموحة، والمقامة بينهما حاليًا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

وشهدت الدقيقة 29 تعرض يحيى عطية الله إلى إصابة دموية في الرأس بعد تدخل قوي من لاعب سموحة أبوبكر محمد ليادي، ليتم تغييره ويدخل بدلا منه كريم الدبيس.

طبيب الاهلي يكشف تفاصيل إصابة يحيي عطية الله

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل أحد المستشفيات لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه. 

كان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب. 

أجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات. 

يحيى عطية الله قناة النادي الأهلي عملية جراحية في الوجه إصابة يحيي عطية الله