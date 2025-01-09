صدمة في الأهلي.. تأكد غياب يحيى عطية الله لمدة شهرين

أعلن النادي الأهلي رسميا مدة غياب المغربي يحيي عطية الله ظهير ايسر الفريق الأول لكرة القدم بعد الإصابة التي تعرض لها بكسر في الوجه والفك خلال مباراة سموحة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وأكدت قناة النادي الأهلي، أن يحيي عطية الله سيغيب لمدة أكثر من شهرين بعدما خضع لعملية جراحية في الوجه خلال الساعات الماضية.

إصابة يحيي عطية الله

تعرض المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وسموحة، والمقامة بينهما حاليًا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

وشهدت الدقيقة 29 تعرض يحيى عطية الله إلى إصابة دموية في الرأس بعد تدخل قوي من لاعب سموحة أبوبكر محمد ليادي، ليتم تغييره ويدخل بدلا منه كريم الدبيس.

طبيب الاهلي يكشف تفاصيل إصابة يحيي عطية الله

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل أحد المستشفيات لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه.

كان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب.

أجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات.