المنشاوي يتابع الامتحانات في كليات جامعة أسيوط الأهلية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ أنه يتابع سير عمل الامتحانات في كليات جامعة أسيوط الأهلية، والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات، مشيدًا بحسن تنظيم الإمتحانات، وفقًا للضوابط المحددة، وتحت إشراف، ومتابعة مستمرة من إدارة الجامعة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بتوفير الدعم اللوجيستي للامتحانات بكليات جامعة أسيوط الأهلية، وجاهزية العيادة الطبية؛ للتعامل الطبي السريع في حالة الضرورة؛ مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح؛ وسرعة إعلان نتائج الطلاب في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات.

وتفقد الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ اليوم الخميس ؛ لجان الامتحانات؛ للاطمئنان على سير العمل؛ وتضمنت الجولة، متابعة امتحانات كلية الألسن واللغات التطبيقية، ولجان امتحانات برنامج اللغة الإنجليزية؛ لطلاب المستوي الثاني لبرنامجيّ؛ اللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، والبالغ عددهم (350) طالب فى البرنامجين.

كما شملت الجولة؛ تفقد العيادة الطبية للاطمئنان على جاهزيتها، وتوفير كافة الأدوات الطبية، والأدوية اللازمة؛ لإسعاف الحالات المرضية والطارئة.

رافق نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، في جولته، الدكتورة شيرين عبد الغفار منسق برنامجي كلية الألسن واللغات التطبيقية بالجامعة الأهلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط القائمين على الإشراف على لجان الامتحانات بالجامعة الأهلية.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ أن أعمال الامتحانات بالجامعة الأهلية مستمرة طوال شهر يناير، وذلك وفق الخريطة الزمنية المعلنة، ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير، وتنتهى إجازة الفصل الدراسي الأول؛ الخميس 6 فبراير ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني؛ السبت 8 فبراير، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 25 مايو.

يذكر أن جامعة أسيوط الأهلية تضم (16) برنامجاً دراسياً في (7) كليات نظرية، وعملية في مختلف مجالات الدراسة، وهي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المالية والإدارية، والألسن واللغات التطبيقية.